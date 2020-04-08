Konya'da diyaliz hastalarının ulaşım sorununu belediye çözdü Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahalleden şehirdeki diyaliz merkezine gelemeyen kronik böbrek hastalarını tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaştırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahalleden şehirdeki diyaliz merkezine gelemeyen kronik böbrek hastalarını tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaştırıyor.

Türkiye'de Kovid-19 görülmeye başlandığı günden itibaren kentte yürüttüğü saha çalışmalarına kesintisiz devam ederken bir yandan da bireylerin sağlığı için yeni ek tedbirleri devreye alan Belediye, diyalize girmesi gerektiği halde ulaşım sıkıntısı çeken şehir merkezi dışındaki kronik böbrek hastalarına el uzattı.

Belediye ekipleri, alınan kararlar gereği Kovid-19 salgını nedeniyle merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Tepekent Mahallesi'ndeki evlerinden çıkamayan 4 kronik böbrek hastasını, haftada 3 gün diyaliz merkezine taşıyor ve tedavileri sonrası tekrar aynı araçla evlerine bırakıyor.

Sağlanan imkan nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden diyaliz hastalarından Aziz Aksoy (75), Mehmet Yardan (64), Seher Olgun (57) ve Muammer Yılmaz (54) yaşadıkları sıkıntı sonrası Belediyenin kendilerine destek olduğunu, bundan çok memnun kaldıklarını ve moral bulduklarını dile getirdi.

Dr. Mehmet Berk Torun da Belediyenin ulaşım konusuna çözüm getirerek hastaları büyük bir mağduriyetten kurtardığını söyledi.

Kaynak: AA