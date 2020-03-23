Konya'da dezenfektan çalışmaları devam ediyor
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Karatay, Sağlık

Konya'da dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Karatay Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı okul, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlardaki dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:40
Konya'da dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Karatay Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı okul, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlardaki dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Hz. Mevlana Müzesi'nin önü, Mevlana Meydanı ile ilçede yoğun bir şekilde kullanılan cadde, kaldırım, sokak ve yolların köpüklü su ile temizlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgının daha fazla yayılmaması için çalıştıklarını vurguladı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, düzenli şekilde çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Kılca şunları kaydetti:

"Salgının ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ederek bütün dünyayı etkisi altına alan devletimizin bu salgınla olan büyük mücadelesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Gece gündüz demeden temizlik ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar tam donanımlı temizlik araçlarıyla ilçemizi baştan aşağı temizliyorlar. Hz. Mevlana Müzesi'nin önü, Mevlana Meydanı ile ilçemizde yoğun bir şekilde kullanılan cadde, sokak ile kaldırımlarımızı köpüklü suyla yıkıyoruz. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak salgının önüne geçmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve devletimizin yaptığı tüm çağrılara kulak vermelerini rica ediyorum. Özellikle risk grubundaki yaşlılarımız ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmamaları son derece önemli. İnşallah bu süreci hep birlikte sorunsuz bir şekilde atlatacağız."

Kaynak: AA

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