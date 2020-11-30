Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
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Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

30.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:36

Konya'da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

Konya'da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Konya-Adana kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. (25) idaresindeki 42 AGC 458 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen vincin sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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