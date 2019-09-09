Konya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gölkaşı Mahallesinde tarlasını süren Ali Yağar (65), tarla kenarındaki şarampole devrilen kullandığı traktörünün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yağar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yağar'ın naaşı, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.