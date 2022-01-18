Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Bekir Yeşil idaresindeki 42 GN 689 fayans yüklü tır, Konya- Ankara kara yolu küçük sanayi sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Yeşil, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdan dökülen fayanslar, Karayolları ekiplerince temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.