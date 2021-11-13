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Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde dondurulmuş piliç yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde dondurulmuş piliç yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İsmet Güner idaresindeki 42 AEA 125 plakalı dondurulmuş piliç yüklü tır, Ankara-Konya kara yolu Acıkuyu Mahallesi kavşağında devrildi.

Yaralanan Güner, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki piliçlerin yola dağılması nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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