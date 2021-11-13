Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde dondurulmuş piliç yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde dondurulmuş piliç yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İsmet Güner idaresindeki 42 AEA 125 plakalı dondurulmuş piliç yüklü tır, Ankara-Konya kara yolu Acıkuyu Mahallesi kavşağında devrildi.
Yaralanan Güner, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki piliçlerin yola dağılması nedeniyle trafik bir süre aksadı.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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