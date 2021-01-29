Konya'da devrilen tır ulaşımı aksattı
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Konya'da devrilen tır ulaşımı aksattı

29.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:02
Konya'da devrilen tır ulaşımı aksattı

Konya'nın Kulu ilçesinde beyaz eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolunda ulaşım aksadı.

Konya'nın Kulu ilçesinde beyaz eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolunda ulaşım aksadı.

Sabri Bayramoğlu yönetimindeki 27 AAG 238 plakalı beyaz eşya yüklü tır, Konya-Ankara kara yolunun 90. kilometresi Kulu makası yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Tırın çekilmesiyle yolda ulaşım yeniden sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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