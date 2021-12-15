Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çiçekler Mahallesi yolunda Mustafa Doğan (21) idaresindeki 42 ACC 713 plakalı otomobil, ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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