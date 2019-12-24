Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

24.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52
Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Arıcı (53) idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye (MEDAŞ) ait binanın bahçesine devrildi.

Kazayı gören MEDAŞ görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen otomobilden çıkarılan Arıcı'nın cesedi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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