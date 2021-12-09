Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulu- Karapınar mahallesi yolunda, Ramazan Akpolat (27) idaresindeki 42 M 1704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Akpolat, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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