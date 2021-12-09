Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kulu- Karapınar mahallesi yolunda, Ramazan Akpolat (27) idaresindeki 42 M 1704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Akpolat, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.