Konya'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Argıthanı Mahallesi yakınlarında, Semih Turan (22) yönetimindeki 41 ABV 645 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Pınar Turan (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.