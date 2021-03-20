Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
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Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

20.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:23

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Figen Eken (38) idaresindeki 42 R 6626 plakalı otomobil, Kulu-Karacadağ kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile çocukları B.E. (9) ve N.M.E. (3) yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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