Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 2 çocuğu yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 2 çocuğu yaralandı.
Eray Soner idaresindeki 06 ABB 424 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresindeki Çavuş mevkisinde yön levhalarının bulunduğu refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Ayşenur Soner (34), çocukları Sahra Nehir (4) ve Sarp Ateş (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun