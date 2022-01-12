Devrilen mercimek yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde mercimek yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde mercimek yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ergün Mantar idaresindeki 18 AL 848 plakalı mercimek yüklü tır, Konya- Ankara kara yolu Kulu makası yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Mantar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tırdan dökülen mercimek, karayolları ekiplerince temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.