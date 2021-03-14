Konya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

14.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:03
Konya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.

Orhan Biçer (35) idaresindeki 51 ABD 777 kamyon, Bozkır yolu 10. kilometresinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Kazada, sürücü Biçer ve araçta bulunan Kadir Koçyiğit yaralandı.

Yarlılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:04:50. #1.14#
title