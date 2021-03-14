Konya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
14.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:03
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.
Orhan Biçer (35) idaresindeki 51 ABD 777 kamyon, Bozkır yolu 10. kilometresinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü Biçer ve araçta bulunan Kadir Koçyiğit yaralandı.
Yarlılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun