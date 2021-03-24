Konya'da devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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Konya'da devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

24.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:00
Konya'da devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Konya'nın Meram ilçesinde dün sokakta oynarken şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bahçe duvarının altında kalarak ölen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Konya'nın Meram ilçesinde dün sokakta oynarken şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bahçe duvarının altında kalarak ölen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokak'taki olayda yaşamını yitiren Ümmü Nigar Yurduseven'in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumundan alınarak Çomaklı Mahallesi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, Çomaklı Merkez Camisi önünde, babası Hidayet Yurduseven ve yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Aile 2,5 yıl önce de bir çocuğunu hastalıktan kaybetmiş

Cenazeye katılan çocuğun dedesi Nur Can Karakoç, Ümmü Nigar'ın annesi mutfaktayken yengesinin evine gitmek istediğini söylediğini belirterek, "Annesi 'gitme' demiş ancak çocuk dışarı çıkmış. Annesi yengesinin yanında, yengesi de annesinin yanında sanıyormuş. Bir süre sonra bir gürültü duyulmuş. Çocuğun bahçe duvarı altında kaldığını görmüşler. Duvar zaten sallanıyormuş. Ev müteahhide verildi ve yıkılacaktı. Ancak müteahhit vazgeçmiş. Aile bundan 2,5 yıl önce de bir çocuklarını 5 aylıkken hastalık nedeniyle kaybetti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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