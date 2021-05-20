Konya'da devrilen araçtaki anne ve iki kızı yaralandı
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Konya'da devrilen araçtaki anne ve iki kızı yaralandı

Konya'da devrilen araçtaki anne ve iki kızı yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve iki kızı yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve iki kızı yaralandı.

Melike Alan (34) idaresindeki 07 AKT 763 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan kızları Ayşe Hira (7) ve Hatice Mira Alan (7) yaralandı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da devrilen araçtaki anne ve iki kızı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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