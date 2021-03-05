Konya'da devlet desteğiyle kurduğu serada yetiştirdiği çilekler, Maldivler'e kadar gönderiliyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan çiftçinin, devlet desteği ile kurduğu serasında yetiştirdiği, aroma değeri yüksek ve kasa ömrü uzun çilekler, yurt içinden ve dışından rağbet görüyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan çiftçinin, devlet desteği ile kurduğu serasında yetiştirdiği, aroma değeri yüksek ve kasa ömrü uzun çilekler, yurt içinden ve dışından rağbet görüyor.

Türkiye'nin organik çilek üretiminde önemli merkezlerinden Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Budak, çilek bahçesinin hemen yanındaki 500 metrekarelik alanda, devlet desteği sayesinde üç yıl önce kurduğu serada, kışın da çilek yetiştiriyor.

Budak, AA muhabirine, ilçede kapalı serada çilek üretimi yapmaya başlayan birkaç üreticiden birisi olduğunu söyledi.

Yetiştirdiği çileğin kalite ve veriminden memnun olduğunu dile getiren Budak, "Hüyük çileği"nin, diğer bölgelerde yetişen ürünlere göre uzun süreli kasa dayanaklılığı nedeniyle tercih edildiğini aktardı.

Abdullah Budak, zengin aroması ile nam salan bu çileği, kışın da yetiştirip tüketiciye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Dubai, Katar ve Maldivler'e kadar çilek gönderiyoruz"

İşinde ailesinin de kendisine yardımcı olduğunu anlatan Budak, hasadını yaptığı çileğin, hem Türkiye'den hem de yurt dışından talep gördüğünü vurguladı.

Budak, "Seradaki kışlık ürünümü iki gün önce topladım, çilekleri sera üretiminin yaygın olduğu Adana'ya gönderdim. Türkiye'nin talep gelen her yerine çilek gönderiyorum. Ürün isteyen çok, yeter ki elinizde olsun. Çünkü Hüyük çileği olarak bölgede ün yaptık. Bölgede çalıştığım bir ihracatçı firma da var. Onun aracılığıyla bölgemizden Dubai, Katar ve Maldivler'e kadar çilek gönderiyoruz." dedi.

Serasının alanını, en az 2 bin metrekareye yükseltmeyi hedeflediğini kaydeden Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene çileği, kilosunu 15 liradan verdim. Marketlerde 25-30 lira civarında bir fiyata satılıyordu. Antalya'da ise kilosu 12 liradan verdiler. Albion ve San Andreas cinsi çilek üretimi yapıyorum. Çileğimiz kaliteli olunca pazar sorunu bulunmuyor. Diğer yörelerde yetiştirilen çileklerin kasa ömürleri en fazla 2-3 gün oluyor. Bizim burada topladığımız ürünün kasa ömrü ise bir haftadır. Bizden çilek alan, dolabına atıyor ve rahat rahat tüketimini yapıyor, 'iki-üç günde bitireceğiz' diye düşünmüyor."

Çiftçilere, sera kurup kışın da çilek yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Budak, "Eskiden yazın çalışıyor, kışın boş yatıp cepten yiyorduk. Şimdi ise serada üretim yapmaya başlayınca cep harçlığımızı çıkartıyoruz. Bu sera, cepten yemeyi artık kestirdi bize." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar