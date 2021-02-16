Konya'da devam eden kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Konya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Konya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı sonrası ana caddeler dışındaki hemen hemen her yer beyaza büründü.

Şehir genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının termometrelerde eksi 4 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın