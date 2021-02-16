Konya'da devam eden kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da devam eden kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

16.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:54
Konya'da devam eden kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Konya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Konya'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı sonrası ana caddeler dışındaki hemen hemen her yer beyaza büründü.

Şehir genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının termometrelerde eksi 4 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Şener Merve Dizdar
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ersun Yanal Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da devam eden kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:00:32. #1.14#
title