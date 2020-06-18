Konya'da Derbentli kadınlar kendi maskelerini üretti
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Konya'da Derbentli kadınlar kendi maskelerini üretti

Konya'nın Derbent ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerlerinin, salgın süresince yaklaşık 8 bin 500 koruyucu maske ürettiği bildirildi.

Konya'da Derbentli kadınlar kendi maskelerini üretti
18.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:14

Konya'nın Derbent ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerlerinin, salgın süresince yaklaşık 8 bin 500 koruyucu maske ürettiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, maskelerin, Derbent Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubunda görevli personel vasıtasıyla ücretsiz olarak ilçe halkının kullanımına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, "İlçemizde Kovid-19 vakası yaşanmaması, bizim için çok sevindirici bir durum ve salgın sürecinde vaka olmaması için tüm birimlerimizle önlemleri en üst seviyede almaya gayret ediyoruz. Ayrıca Derbentli kadınlarımızın maske üretimi konusunda takdire şayan emeklerinin, bu gayretin en güzel sonucu olduğunu görüyoruz. Tüm birimlerimize ve Derbent halkına hassasiyetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Derbentli kadınların gönüllü olarak ürettikleri maskelerin, ilçenin ihtiyacını büyük oranda karşıladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçede Kovid-19'la mücadele için halkın yoğun şekilde kullandığı pazar yeri, marketler, kahvehaneler, lokantalar, fırınlar ve berberlerin sıkı denetimi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli gıda denetim ekiplerinin tüm gıda işletmelerine dağıtmış olduğu el broşürleriyle ve yapmış oldukları bilgilendirmelerle maske kullanımının önemi ve kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerekliliği anlatıldı. Vatandaşlara dağıtılan ücretsiz maskeler sayesinde Derbent'te bugüne kadar pozitif Kovid-19 vakası görülmediği ve şu an için ilçe genelinde temaslı ya da takipli hiçbir Kovid-19 vakasının bulunmadığı İlçe Sağlık Grup Başkanlığı yetkililerinden öğrenildi."

Kaynak: AA

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