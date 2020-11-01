Konya'da depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Konya'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Konya'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, depremin ardından 17 yaşındaki E.S. ve A.A'nın sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşım yaptığı belirlendi.

Ekipler, E.S. hakkında yasal işlem başlattı, A.A. da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli A.A. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat