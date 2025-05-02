Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Konya'da bugün deprem mi oldu?

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da iki deprem meydana geldi. Konya'da deprem mi oldu?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, depremin merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olarak tespit edildi.

Konya'da saat 22.22 sularında bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem pek çok vatandaş tarafından hissedilirken endişeye sebep oldu.

Yer kabuğunun yaklaşık 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü.

Düşük şiddette meydana gelen deprem yine de yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada meydana gelmesi nedeniyle halk arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Depremin yerin 5.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Meydana gelen sarsıntı, çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından kısa süreli olarak hissedilirken, bölgedeki geniş bir kesim tarafından ise hissedilmedi. Kısa süren sarsıntı herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.