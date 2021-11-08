Konya'da deprem mi oldu? 8 Kasım Pazartesi Konya'da nerede deprem oldu? Konya depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

Son dakika gelen haberler e göre Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Konya'da deprem mi oldu? 8 Kasım Pazartesi Konya'da nerede deprem oldu? Konya depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya Meram ilçesi olarak belirlendi.

Son Dakika AFAD açıklaması:

"Geçmiş olsun Konya.

Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

KONYA DEPREMİ NEREDE MEYDANA GELDİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konya Meram'da saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, kentte şu an için herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

8 KASIM KONYA DEPREMİNDE HASAR MEYDANA GELDİ Mİ?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

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