Konya'da deprem! 8 Kasım Konya Meram'da deprem mi oldu? Konya depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Konya'da nerede deprem oldu? Meram'da deprem nerede oldu? Merkez üssü hangi ilçede?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak açıklandı.

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AFAD Twitter resmi açıklaması şu şekilde:

"#DEPREM: Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika AFAD açıklaması:

"Geçmiş olsun Konya.

Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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