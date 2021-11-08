Konya'da deprem (1)

KONYA (DHA) - KONYA'da Afad verilerine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Son Dakika Haberleri

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