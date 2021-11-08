Konya'da deprem (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da deprem (1)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel
Konya'da deprem (1)

KONYA'da AFAD verilerine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KONYA (DHA) - KONYA'da Afad verilerine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Son Dakika Haberleri
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlarda büyük panik var

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlarda büyük panik var

 Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title