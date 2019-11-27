Konya'da denetim görevlilerine bıçak çektiği iddia edilen balık satıcısı gözaltına alındı

27.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:26

Konya'da denetim yapan görevlilere bıçak çektiği ileri sürülen balık satıcısı, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir seyyar balık satıcısının satışa sunduğu balıkların boy limiti altında olduğunu belirleyince işlem yapmak istedi.

Denetim ekipleri, boy limiti altında olduğu belirlenen balıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait resmi aracın kasasına nakletmeye başlayınca, seyyar balık satıcısıyla görevliler arasında tartışma yaşandı.

Görevlilerin araca naklettikleri balıkları tekrar kendi aracına yükleyerek zorluk yaşatan balıkçının, yanında bulunan bıçağı çekerek saldırı girişiminde bulunması üzerine, polise haber verildi.

Balıkları kendi aracına yükleyerek adresten uzaklaşan balık satıcısı, il merkezine 50 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA