Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
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Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü

Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü.

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü.

Olay, saat 18: 50'de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü
Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
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