26.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:14

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'da Özel Harekat polisi eşliğinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Örgütün militan yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen Murat G.'ninde aralarında bulunduğu şüphelilerin, örgüte militan kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdikleri, medrese olarak kullandıkları evlerde ise ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara 'dini eğitim' adı altında örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikleri iddia edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na elektronik posta yoluyla, kentte terör örgütü DEAŞ'a, militan kazandıran yapılanmanın olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında daha önce El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin, örgüte militan kazandıran yapılanmayı yönettiği belirlendi. ÇOCUKLARI 'DİNİ EĞİTİM' ALTINDA ÖRGÜT İDEOLOJİSİ EĞİTİMİ

Araştırmasına derinleştiren polis, şüphelilerin kentin farklı noktalarında aralarında villalarında bulunduğu ve medrese olarak kullandıkları 9 evde ilk ve ortaokul çağlarındaki çocukların ailelerini, 'dini eğitim verecekleri' yönünde kandırıp, çocuklara örgüt ideolojisine yönelik eğitimler verdikleri iddia edildi. Yetişkinleri ise yine aynı şekilde önce dini sohbetlerle kendilerine yakınlaştırıp, örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikten sonra militan olarak çatışma bölgelerine gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin örgüte para toplayıp, lojistik destek sağladıkları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla da yine elektronik ortamlarda yazıştıkları saptandı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından örgütün militan yapılanmasından sorumlu Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Ardından da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat eşliğinde bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MEDRESELER BASKIN YAPILDI Soruşturma kapsamında örgütün medrese olarak kullandığı aralarında villalarında bulunduğu evlere Maliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları eşliğinde baskın yapıldı. Yapılacak incelemeden sonra evlerin mühürleneceği belirtildi. Çocuklarını örgütün medreselerine gönderen veliler hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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