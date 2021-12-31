Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 9 yabancı uyruklunun, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleştiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu zanlının il merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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