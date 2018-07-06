Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kulu Jandama Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı ileri sürülen M.T'yi (59) Ömeranlı Mahallesindeki evinde gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan M.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca, Danimarka'dan Kulu'ya izne geldiği öğrenilen M.T'ye yurt dışı çıkış yasağı koydu.