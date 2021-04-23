KONYA'DA CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KILINDI

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınındaki camilere giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı.

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınındaki camilere giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 güne çıkartmıştı. Bakanlık, yayınladığı genelgeyle de vatandaşların araç kullanmadan evlerinin yakınındaki camilerde cuma namazının kılınmasını serbest bıraktı. Konya'da da vatandaşlar bu kapsamda camilerde cuma namazını kıldı. Kentin bilinen camilerinden olan Sultan Selim Cami ve Kapu Camiye gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında cami içinde ve dışında namazını kıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı