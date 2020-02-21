Konya'da "Cuma Buluşmaları"

21.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:06

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,"Cuma Buluşmaları" kapsamında bölge sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Kadı İzzettin Camii'nde esnaf ve vatandaşlarla namaz kılan Kılca, namaz sonrasında halkın taleplerini dinledi.

Her zaman milletin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsediklerini belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Cuma buluşmalarıyla hem istişare geleneğini sürdürüyoruz hem de hizmetlerimiz bereketleniyor. Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz, ilçemiz gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek. Allah beraberliğimizi daim eylesin."

Hasan Kılca'ya Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı ve Karatay Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA