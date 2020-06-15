Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli
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Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli

Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da korona virüs vaka sayısında bir artış olduğunu belirterek, "Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede,...

15.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:09

Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da korona virüs vaka sayısında bir artış olduğunu belirterek, "Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede, oranlarımızda herhangi bir sorun yok. Rakamsal olarak çok abartılı bir yükselme yok ama biz kurallara uyumazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da son günlerde artan korona virüs (Covid-19) vakaları ve şehirdeki tüm hastanelerin pandemi hastanesi olduğu konusuyla ilgili katıldığı bir program sonrası Mevlana Müzesi bahçesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, salgının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından şehirdeki hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edildiklerini hatırlatarak, "Süreçte hasta sayısının 800'e düşmesi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak Beyhekim'de bulunan iki hastanemizi pandemi hastanesi olarak çalışmaya, diğer hastaneleri de normal haline dönmesi için bir çalışma yürütmüştü. Ama son birkaç gündür Türkiye'deki hasta sayıları iki katına çıktı, şehrimizdeki hasta sayılarında da artış oldu. Bundan dolayı tekrar aslında verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerimizin şikayetlere bakması ve test yapması ile ilgili tüm test için gerekli verilerin alınması ile ilgili bir süreç başlatıldı. Yoksa Konya'da pandemi hastaneleri iptal edilmişti, tekrar yeniden başlandı gibi bir dönem yok. Tekrar üzerine vurgu yaparak söylüyorum, pandemi hastanesi demek Sağlık Bakanlığı'na ait bir genelge ile belirlenmiş durumda, bunda herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece tüm Türkiye'de olduğu gibi hasta sayılarında bir artış var, Konyamızda da bir artış var. Bunun için tedbir amaçlı olarak tüm hastanelerin başvuru sırasında korona şüphesi olanların işlemlerini yapması ile ilgili bir genel başlangıçtır aslında bu yapılan" dedi.

"Hasta sayısında artış var, kurallara uymazsak tehlike sinyalleri var"

Başkan Uğur İbrahim Altay, hasta sayılarında bir artış olduğunu hatırlatarak, "Herkesin Konya'daki hasta sayısını merak ettiğini biliyorum ama şuna emin olabilirsiniz ki kriz oluşturacak çok yoğun bir şekilde sıkı bir tedbir alacak vaka yok ortada. Yoğun bakım ve entübe sayılarımızda da bir artış yok şu anda. Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede, oranlarımızda herhangi bir sorun yok. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum bir artış var. 800'lü rakamlara kadar düşen rakam bin 500'e geldi. Konya'da da biraz artış var. Rakamsal olarak çok abartılı bir yükselme yok ama biz kurallara uyumazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var. Dün Çumra'daki bir köyümüzü karantinaya aldık. Nedeni taziye ziyaretinden dolayı 22'ye yakın kişide bulaşma oldu. Sanayilerde bazı söylentiler ve dedikodular var. Organize Sanayi Bölgesinde bazı fabrikalar kapatıldı, karantinaya alındı gibi söylentiler var. Bugüne kadar karantinaya alınmış ya da kapatılmış bir fabrika yok. Dün akşam hem sanayicilerimizle hem de sanayi odası başkanımızla tekrar görüştüm. Bugünden itibaren de Sanayi Odası Başkanlığımızın, Organize Sanayi Bölgesi yönetimimizin İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu, isteyenler için bir test süreci başlıyor. Bağışıklık sistemi oluşanların testleri ile ilgili bir süreç başlayacak. Dolayısıyla Konya'da anlatıldığı gibi bir kriz yok ama rakamlar bu hızla giderse kriz olma ihtimali de var" şeklinde konuştu.

Başkan Altay, net rakam söyleyemeyeceğini ancak, dün itibari ile Konya'daki vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ifade etti.

Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli

Kaynak: İHA

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