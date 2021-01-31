Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

31.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:50
Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

Konya Büyükşehir Belediyesince rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan üç tesisten geçen yıl toplam 78 milyon 294 bin 638 kilowatt saat elektrik üretildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesince rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan üç tesisten geçen yıl toplam 78 milyon 294 bin 638 kilowatt saat elektrik üretildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda bulunan çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Altay, "Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Altay, Konya'da Aslım, Kaşınhanı ve Akşehir olmak üzere 3 metan gazından enerji üretim tesisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. 2011'de Aslım'da, 2018'de ise Kaşınhanı ve Akşehir'de kurulan 3 tesisimizde bugüne kadar toplam 456 milyon 330 bin 518 kilowatt elektrik üretildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Fransa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:55:22. #1.14#
title