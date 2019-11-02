Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu

02.11.2019 21:08

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak'ta camiye giden bir kişi, çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duydu. Konteynerde poşet içerisine konulmuş bebek bulan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bir haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA