Konya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
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Konya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

Konya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Konya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Merkez Selçuklu İlçe Belediyesine ait Murat B. (36) yönetimindeki 42 FJC 92 plakalı çöp kamyonu, Mehmet Akif Mahallesi Tebliğ Sokak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Murat B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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