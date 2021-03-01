Konya'da çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
01.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:38
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.
Pazar Mahallesi'ndeki İsmet Paşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Derin (68), Cavit D. yönetimindeki belediyeye ait 42 ABS 318 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Derin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun