Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti
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Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti Konya'da çakmakla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, anne babası evde uyuduğu sırada perdeyi tutuşturunca yangın çıktı.

Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti

KONYA - Konya'da çakmakla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, anne babası evde uyuduğu sırada perdeyi tutuşturunca yangın çıktı. Evde bulunan 5 kişilik aile son anda kendilerini dışarıya atarken, yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne babaları evin üst katında uyuyan 3 yaşındaki çocuk, çakmakla oyun oynarken perdeleri tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve yayıldı. Ev sahiplerinin yangını fark etmesi üzerine evde bulunan 5 kişi, kendilerine dışarı güçlükle attı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti
Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti
Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti
Konya'da çocukların çakmak ile oyunu müstakil evi kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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