Konya'da çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye ceza
Konya'da otomobilin bagajında çocukları taşırken cep telefonu ile görüntülenen sürücü bulunarak para cezası kesildi.
23.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:24
Konya'da otomobilin bagajında çocukları taşırken cep telefonu ile görüntülenen sürücü bulunarak para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya kent merkezinde trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kısmında eşya ve çocukların taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak otomobilin A.T. isimli şahsa ait olduğu tespit etti. Ekipler, A.T.'ye 'Araç dışına yolcu bindirmek'ten bin 121 TL cezai işlem uyguladı. - KONYA
Kaynak: İHA