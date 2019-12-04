Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası
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Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası

Konya'da sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı paylaşımının ardından 6 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

04.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:26
Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası

'da sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı paylaşımının ardından 6 kişi hakkında inceleme başlatıldı.


Konya İl tarafından yapılan açıklamada, "2 Aralık 2019 tarihinde sosyal medyada yapılan paylaşımlara istinaden Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince 'Çocuğun cinsel istismarı ve darp' olayının olduğu değerlendirilen görüntüleri ile ilgili yapılan çalışmada; adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 6 şahıs temin edilmiş, şahıslara gerekli adli işlemler yapılarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sosyal incelemenin yapılması yönünde takibi devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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