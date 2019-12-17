Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

17.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:53

Konya'nın Altınekin ilçesinde Afgan uyruklu iki çoban arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Altınekin ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu V.M.T. ile aynı mahallede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Gulle Menderes arasında, koyun sürülerinin birbirine karışması meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.M.T, av tüfeğiyle Gulle Menderes'i vurdu. Şüpheli V.M.T. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde V.M.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Afgan uyruklu çobanın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma kaçan şüpheli V.M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA