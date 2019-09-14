Konya'da çoban ölü bulundu
Konya'nın Bozkır ilçesinde Afgan uyruklu çoban hayvanlarını otlatttığı yerde ölü bulundu.
Konya'nın Bozkır ilçesinde Afgan uyruklu çoban hayvanlarını otlatttığı yerde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmanpınar Mahallesi'ndeki yaylada hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çobanın çadırda hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kimlik tespit çalışmaları süren kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çobanın cesedi otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.