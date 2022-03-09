Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu - Haberler

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Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kente uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste gözaltına alınan şüphelinin üzerindeki cips kutularının içinde 770 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

AA / Savaş Güler - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Haberler

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