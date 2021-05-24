Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 33 KY 138 plakalı Peugeot marka cip ile A.S. yönetimindeki 77 AAE 685 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 77 plakalı otomobilde bulunan 4 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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