Cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Şapcı idaresindeki 77 AAE 685 plakalı otomobil ile Kübra Yanar yönetimindeki 33 KY 138 plakalı cip, Konya-Adana kara yolu Ereğli giriş kavşağında çarpıştı.
Kazada Ali Şapcı ile araçlarda bulunan Yasemin Yekşun, Hafize Şapcı, Elif Şapcı, Hakkıhan Şapcı ve Fatma Yanar yaralandı.
Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay