Konya'da cinayet
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Konya'da cinayet

26.10.2020 02:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 02:08
Konya'da cinayet

Konya'nın Meram ilçesinde, "kız meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde, "kız meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'taki bir parkta buluşan Ramazan Ş. ile Mehmet D. arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ramazan Ş'nin silahla Mehmet D'yi göğsünden vurduğu iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet D. kurtarılamadı.

Ramazan Ş. ve olayla ilgileri bulunduğu değerlendirilen M.E. ile F.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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