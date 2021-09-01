Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
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Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'taki elektrik direğine çıkan kişi, elindeki penseyle elektriği kesmeye çalıştığı sırada akıma kapılarak düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten düşen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise ölen kişinin direğin üstünde asılı kalan pensesini alarak "olay yeri inceleme" ekiplerine teslim etti.

Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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