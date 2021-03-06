Konya'da çıkan yangında mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı
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Konya'da çıkan yangında mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı

06.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:42
Konya'da çıkan yangında mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı

Konya'nın Meram ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.

Konya'nın Meram ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.

Sahibiata Mahallesi Balaban Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki Suriyelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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