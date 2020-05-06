Konya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
06.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:54
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Mahmuthisar Mahallesi'nde Mehmet Emin İvgin'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA