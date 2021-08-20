Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yarlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yarlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Hacı Mütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi'nde, A.K. ve A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.K. ve A.T. bıçakla birbirini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay