Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı
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Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yarlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yarlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Hacı Mütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi'nde, A.K. ve A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.K. ve A.T. bıçakla birbirini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi birbirini yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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